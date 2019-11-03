شكرا لقرائتكم خبر عن أخفته وسائل الإعلام...تقرير استخباراتي لـ‘‘الديوان الملكي السعودي‘‘ تكشف مفاجأة عما حدث للأمير محمد بن سلمان اليوم في السعودية والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - كشفت معلومات استخباراتية وصلت الديوان الملكي السعودي، عن مفاجأة بشأن ولي العهد محمد بن سلمان، الذي يقود حملة تغيير واسعة في البلاد.

وبحسب صحيفة "الخليج الجديد"، فإن الاستخبارات السعودية رفعت تقريرًا إلى الديوان الملكي السعودي، يفيد بوجود نظرة سلبية داخل المجتمع من قرارات محمد بن سلمان، ولم تتطرق وسائل الإعلام إليه.

وقالت الصحيفة: إن "التقرير المرفوع للديوان، يشير إلى أن هنالك قناعات عامة في المجتمع السعودي، تتعاطف مع الحالة الإسلامية في البلاد".

وأضافت: أن "التقرير يشير إلى أن المعركة مع الصحوة والتيار الإسلامي صعبة للغاية، ويتم تداول ذلك المجالس العامة، وعلى الحسابات المستعارة على تويتر، أو في الرسائل الخاصة على واتس آب".

وفي ذات السياق، خلص تقرير استخباراتي ثانٍ عن طلاب "جامعة الإمام"، إلى وجود نظرة سلبية من قرارات محمد بن سلمان، وأن دول كبرى ومعها أبوظبي تتحكم في السعودية.

ولفت التقرير إلى أن الطلاب مقتنعون بأن "المجتمع الدولي لن يرضى عن بن سلمان مهما قدم من تنازلات ومهما اتجهت الدولة نحو العلمانية"؛ وفقًا لـ"الخليج الجديد".

جدير بالذكر أن تلك الأنباء تتزامن مع حالة غضب واستياء تنتاب المجتمع السعودي، بسبب نشاطات "هيئة الترفيه" التي توصف بأنها مخالفة لعادات المجتمع السعودي المحافظ.

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