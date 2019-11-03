شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البندري بخطف الميدالية الذهبية في البطولة العربية للجودو بالأردن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 فاز البطل اليمني معتز البندري في البطولة العربية للجودو بوزن ٥٠ كيلوا بالميدالية الذهبية ضمن مشاركة منتخبنا الوطني للناشئين للعبة الجودو التي تستضيفها المملكة الاردنية الهاشمية . Advertisements كما حقق البطل عماد السكني الميدالية الفضية بوزن ٥٠ كجم واللاعب احمد سالم على الميدالية البورنزية على وزن ٥٥ كجم في البطولة العربية للجودو . ويشارك منتخبنا الوطني للعبة الجودو في بطولة المنتخبات العربية لفئة (الكبار، الشباب، الناشئين) التي نظمها الاتحاد الرياضي الأردني والتي تقام خلال الفترة من 2_5 نوفمبر الجاري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البندري بخطف الميدالية الذهبية في البطولة العربية للجودو بالأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.