أرصاد صنعاء: احتمالات ضعيفة لوصول تأثيرات إعصار مها إلى اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ صنعاء

قلل مركز الأرصاد الجوي في صنعاء من خطورة إعصار مها الذي من المتوقع أن يصل إلى محافظتي المهرة وحضرموت نهاية هذا الأسبوع.

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وذكر محمد سعيد وكيل قطاع الأرصاد في صنعاء، أن هناك احتمالات ضعيفة جداً أن يتجه هذا الإعصار صوب اليمن نتيجة قوة المرتفع الجوي المسيطر على المنطقة.

وأوضح أن إعصار مها لا يزال خارج الإقليم الجوي والبحري اليمني، شرق مركز بحر العرب، بينما يتحرك بسرعة 14 كم/ الساعة باتجاه شمال/ شمال غرب بحر العرب وبسرعة رياح تصل إلى 125 كم/ الساعة.