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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثيون يستحدثون 19 خندقاً داخل الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019
الحديدة - الخليج 365
استحدثت ميليشيات الحوثي الانقلابية، خلال الأيام الماضية 19 خندقاً داخل مدينة الحديدة غرب اليمن، معظمها على مقربة من نقاط مراقبة وقف إطلاق النار التي تم تثبيتها بإشراف رئيس البعثة الأممية الجنرال الهندي أباهيجيت جوها، الشهر الماضي، ولم يمضِ عليها أكثر من 10 أيام.
في التفاصيل، قال بيان للقوات المشتركة في الساحل الغربي: «إن ميليشيات الحوثي تواصل التصعيد الميداني واستحداث مواقع جديدة وحفر خنادق وأنفاق داخل المدينة، ومن ذلك قيامها بحفر 19 خندقاً عقب نشر نقاط مراقبة وقف إطلاق النار».
واعتبرت القوات المشتركة ذلك «خرقاً صارخاً لكل الاتفاقيات والتفاهمات بشأن انسحابها من مدينة وموانئ الحديدة، وفقاً لاتفاق استوكهولم».
كما نقل البيان عن مصدر عسكري، أن القوات المشتركة تقوم يومياً بإبلاغ فريق المراقبين الأممي عن الاستحداثات والخروقات التي ترتكبها الميليشيات في مدينة ومديريات الحديدة.
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