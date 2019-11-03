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لاعبو شعب إب يصعدون من احتجاجاتهم ضد إدارة النادي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019

لاعبو شعب إب يصعدون من احتجاجاتهم ضد إدارة النادي

إب - الخليج 365

واصل  لاعبو نادي شعب إب احتجاجاتهم ويصعدون منها ضد إدارة النادي وللمطالبة بالكشف عن مئات الملايين التي لم يعرف مصيرها.

 

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 وقاد اللاعبون على مدى أيام احتجاجات واسعة مطالبين الإدارة بالرحيل، وانعقاد اللجنة العمومة لاختيار إدارة جديدة.

 

 ويشكو لاعبو فريق نادي شعب إب من تدهور النادي على المستوى الفني، حيث فشل النادي في الفوز بالدوري التنشيطي في المحافظة لصالح غريمه التقليدي اتحاد اب.

 

 وعملت إدارة النادي خلال الفترة الماضية وباستقواء من محافظ الانقلابيين الذي يرأس النادي "شرفياً"، على تأجير ممتلكات وأراضي للنادي ومارست عمليات فساد مالي كبيرة بددت فيها كل مقدرات النادي المالية.

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