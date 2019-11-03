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مقتل عدد من مسلحي المليشيا وتدمير آليات بغارات للتحالف في الجوف

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اليمن العربي ـ الجوف 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019

مقتل عدد من مسلحي المليشيا وتدمير آليات بغارات للتحالف في الجوف

الخليج 365 ـ الجوف

شنت مقاتلات التحالف العربي في وقت متأخر من مساء أمس السبت غارات جوية على مواقع وتجمعات لميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من ايران,  في محافظة الجوف شمال شرقي البلاد.

 

وقالت مصادر محلية  إن مقاتلات التحالف العربي شنت غارات جوية على مواقع وتجمعات لميلشيا الحوثي المتمردة في خب الشعف بالمحافظة.

 

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وأكدت المصادر "أن الغارات طالت عناصر وآليات قتالية للميلشيا الحوثي المتمردة".

 

وذكرت المصادر "أن الغارات أسفرت عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي وتدمير آليات قتالية".

 

وتشهد مختلف جبهات المحافظة منذ أشهر مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين الحوثيين.

 

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