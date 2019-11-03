مأرب.. بدء دورة تأهيلية لشاغلي الوظائف التعاقدية في قطاع التربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

بدأ اليوم مكتب التربية والتعليم بمحافظة مأرب، دورة تأهيلية في مهارات التدريس الاساسية لعدد 271 معلم سيعملون لتغطية العجز في الميدان في اربع مديريات بالمحافظة هي (مأرب الوادي ، رحبة، ماهلية، العبدية) بأجور تعاقدية يغطيها الصندوق الاجتماعي للتنمية ضمن مشروع فرص عمل مؤقتة في الخدمات الاجتماعية.



وبحسب وكالة "سبأ" سيتلقى المشاركون خلال الدورة التي تستمر ستة ايام، عددا من المهارات والخبرات في وسائل وطرق التدريس العلمية الحديثة.

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وخلال الافتتاح للدورة اشار وكيل المحافظة للشؤون الادارية عبدالله الباكري الى اهمية المسئولية الملقاءة على عاتق المتدربين خلال عملهم المؤقت في الحقل التربوي، لتغطية العجز في قوام المدرسين بالمدارس، وامانة الرسالة الملقاة على عاتقهم.

وتحدث عن التحديات التي تواجه السلطة المحلية بالمحافظة ومكتب التربية والتعليم جراء تزايد الكثافة الطلابية في المدارس بشكل مستمر نتيجة استمرار موجات النزوح الى المحافظة، ما دفع السلطة المحلية الى اتخاذ سلسلة من الاجراءات لمواجهة تلك التحديات والارتقاء الوضع التعليمي منها انشاء افتتاح مدارس جديدة وتشغيل مدارس على فترتين الى جانب توفير فصول دائمة وبديلة لعدد كبير من المدارس واعتماد اجور تعاقدية لتغطية عجز المعلمين في المدارس الى جانب تمويل طباعة الكتاب المدرسي.

بدوره اشار نائب مدير مكتب التربية والتعليم عبدالعزيز الباكري الى أن الدورة تأتي في اطار استراتيجية المكتب للارتقاء بالعملية التعليمية وتحسين جودة التعليم الأساسي بالمحافظة خاصة في الصفوف الأولى من مراحل التعليم العام.. وحث المتدربين على الاستفادة القصوى من هذه الدورة كونها ستحدد مدى نجاحهم وفعاليتهم عملية التقييم لادائهم في الميدان من قبل الموجهين والادارة المدرسية.