اخبار الخليج / اخبار اليمن

الحوثيون يستهدفون المشتركة في حيس جنوب الحديدة

0 نشر
الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثيون يستهدفون المشتركة في حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019

الحوثيون يستهدفون المشتركة في حيس جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

إستهدفت مليشيات الحوثي الإرهابية،  مواقع القوات المشتركة في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة.

 

Advertisements

وأفادت مصادر ميدانية في حيس أن مليشيات الحوثي قامت بالرمي على مواقع القوات المشتركة بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والخفيفة بشكل مكثف في إطار مسلسل خروقاتها اليومية.

 

 وأشارت المصادر أن مليشيات الحوثي تقوم بخروقات وانتهاكات يومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار.

 

 وتصعِّد عمليات الإستهداف على أكثر الجبهات في الحديدة في محاولة منها للقضاء على عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يستهدفون المشتركة في حيس جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا