الحوثيون يستهدفون المشتركة في حيس جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019 الحديدة - الخليج 365 إستهدفت مليشيات الحوثي الإرهابية، مواقع القوات المشتركة في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة.

Advertisements وأفادت مصادر ميدانية في حيس أن مليشيات الحوثي قامت بالرمي على مواقع القوات المشتركة بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والخفيفة بشكل مكثف في إطار مسلسل خروقاتها اليومية. وأشارت المصادر أن مليشيات الحوثي تقوم بخروقات وانتهاكات يومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار. وتصعِّد عمليات الإستهداف على أكثر الجبهات في الحديدة في محاولة منها للقضاء على عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.

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