بالصور.. الهلال الإماراتي يفتتح مشروع مياه ذوباب الاستراتيجي بالساحل الغربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019

الحديدة - الخليج 365

افتتحت دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر، ، مشروع مياه مدينة ذوباب الإستراتيجي في الساحل الغربي ، بحضور السلطة المحلية وجمع من المواطنين، وذلك في إطار استجابتها السريعة ودعمها المتواصل لتأمين احتياجات الأهالي.



ويتكون المشروع من إعادة تأهيل بئر إرتوازية وتزويدها بمنظومة طاقة شمسية متكاملة 48 لوحاً 200 أمبير وغطاساً لضخ الماء وخزانا خرسانيا سعت 100 الف لتر ومد شبكة توزيع بطول 30 كيلو متراً .

وخلال الإفتتاح أدار عبدالله الحبيشي ممثل الهلال في الساحل الغربي ومحمد فضل الشاعري مدير عام مديرية ذوباب باب المندب مفاتيح التوزيع إيذانا بضخ المياه وسط فرحة عارمة لدى الأهالي عبروا عنها بالرقصات والأهازيج الشعبية .

وقال الحبيشي ممثل الهلال في تصريح له أن هذا المشروع الذي يستهدف تأمين مياه الشرب لأكثر من 15 الف نسمة يأتي ضمن سلسلة المشاريع الحيوية والخدمية والمبادرات الإنسانية التي تضطلع بها دولة الإمارات العربية المتحدة منذ الأسابيع الأولى على تحرير مديريات الساحل الغربي ،مؤكدا أن هذه الفرحة التي ارتسمت في وجوه أهالي مدينة ذوباب التابعة لمحافظة تعز هي الهدف الإنساني الأسمى لدولة الإمارات .

وأضاف أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وعبر ذراعها الإنسانية ، هيئة الهلال الأحمر، وضعت نصب عينيها منذ الأسابيع الأولى على تحرير مديريات الساحل الغربي تخفيف معاناة المواطنين وتطبيع الحياة في مناطقهم من خلال الدعم السخي والمتواصل للقطاعات ذات الصلة بحياة الناس وعلى رأسها قطاعات المياه والتعليم والصحة .

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بدوره نقل مدير عام المديرية رئيس المجلس المحلي محمد الشاعري ، عن كافة أهالي ذوباب جزيل الشكر والامتنان لدولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبا على جهودها الجبارة والمتواصلة في دعم المديريات المحررة لا سيما اهتمامها بالمشاريع الحيوية والخدمية التي تؤمِّن حياة مستقرة وآمنة للمواطنين في ظل هذه الأوضاع الصعبة.

وأضاف الشاعري في تصريح له أن هذا المشروع ضمن مشاريع إستراتيجية كثيرة تقف شاهدة على يد العطاء الإنساني الإماراتي الموزعة على طول امتداد مديريات الساحل الغربي بمحافظتي تعز والحديدة والتي ستظل محل تقدير لدى الأهالي جيلا بعد جيل.

وفي السياق عبر عدد من أعيان وأهالي مدينة ذوباب عن سعادتهم بتدفق مياه الشرب إلى منازلهم، مؤكدين أن هذا المشروع يمثل لهم شريان حياة وحلقة وصل إنسانية بدولة الإمارات حكومة وشعبا لا ينكرها إلا جاحد واختتموا تصريحاتهم بهتافات مصاحبة لأهازيجهم الشعبية : شكرا إمارات الخير .. شكرا أبناء زايد.

يشار إلى أن مشاريع المياه التي نفذتها دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية ، هيئة الهلال الأحمر، في الساحل الغربي خلال الفترة الماضية بلغت 31 مشروعا أمنت مياه شرب نظيفة لعدد 155678 نسمة في ظل تعطل مؤسسات الدولة جراء الحرب المفروضة من قبل المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا