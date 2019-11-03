الحوثيون يقصفون المشتركة في الجبلية جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019 الحديدة - الخليج 365 واصلت مليشيات الحوثي سلسلة انتهاكاتها وخروقاتها اليومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة واستهدفت مواقع متفرقة للقوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة.

Advertisements وقالت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات استهدفت مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية بالأسلحة المتوسطة بشكل كثيف. وأضافت المصادر أن مليشيات الحوثي فتحت نيران اسلحتها الرشاشة على مواقع القوات في المنطقة مواصلة إنتهاكات اليومية للهدنة الأممية. وأشارت المصادر أن مليشيات الحوثي وسعت رقعت خروقاتها وإنتهاكاتها اليومية للهدنة الاممية في محاولة منها للقضاء على اتفاق السويد التي ترعاه الأمم المتحدة

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