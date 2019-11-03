تفكيك حقل ألغام حوثي وعبوات شرق حي المنظر بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019 الحديدة - الخليج 365 فككت الفرق الهندسية للقوات المشتركة حقل الغام وعبوات ناسفة قامت مليشيات الحوثي بزراعتها شرق حي منظر جنوب مدينة الحديدة

Advertisements وقامت الفرق الهندسية بتفكيك حقل الألغام الذي زرعته مليشيات الحوثي بين منازل المواطنين والطرقات المؤدية اليها في حي منظر جنوب مدينة الحديدة وتواصل الفرق الهندسية إنتزاع ألغام الموت والعبوات الناسفة التي زرعتها المليشيات الإجرامية في مختلف مناطق وقرى محافظة الحديدة التي تسببت بإصابة وإستشهاد كثيراً من المواطنين الأبرياء لاسيما النساء والأطفال

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