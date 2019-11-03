شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صنعاء.. المليشيا تجتمع بخطباء المساجد وتلزمهم بحشد الناس للاحتفال بالمولد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 قالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي نظمت أمس السبت، اجتماعاً لكافة خطباء مساجد العاصمة صنعاء.

وذكرت المصادر، أن المليشيات أعطت توجيهات لكل الخطباء الذين حضروا الاجتماع في مساجد الصالح بصنعاء، بشأن المولد النبوي الشريف. Advertisements وأضافت المصادر أن المليشيات صرفت مكافأة مالية لكل خطيب تقدر بعشرين ألف ريال مقابل الحشد وتنفيذ التوجيهات التي اعطتها المليشيات بشأن المولد النبوي الشريف. وتستغل المليشيات المناسبات الدينية لتكريس أفكارها الطائفية من خلال الاحتفالات في المساجد والمدارس والجامعات. ومنذ نحو شهر بدأت مليشيا الحوثي الاستعداد لفعالية المولد النبوي في مناطق سيطرتها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صنعاء.. المليشيا تجتمع بخطباء المساجد وتلزمهم بحشد الناس للاحتفال بالمولد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.