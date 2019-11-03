حجة.. مليشيا الحوثي تفرض إتاوات مالية على الطلاب في عدد من المديريات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ حجة

فرضت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، إتاوات مالية على طلاب وطالبات المدارس في محافظة حجة، مقابل ما يسمى بمجهودها الحربي.



وأكدت مصادر محلية أن المليشيا الحوثي ألزمت مدراء المدارس في مديرية الشاهل شمالي المحافظة على فرض مبلغ ألف ريال على كل طالب وطالبة كمجهود حربي تحت قافلة المولد النبوي من أبناء المديرية.

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وبينت المصادر أن المليشيا المتمردة شكلت لجان مسلحة تابعة لها للنزول الى جميع مدارس المديرية لجمع الإتاوات من الطلاب .

وقالت المصادر إن الاجراءات الحوثية قابلها استياء واسع من السكان الذين يعيشون أوضاع معيشية صعبة جراء قطع مرتبات الموظفين ودفع مبالغ مالية طائلة من المزارعين لصالح الحوثيين.