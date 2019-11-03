مأرب.. رحلة ترفيهية لأطفال متأثرين بحرب مليشيا الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

نفذت مؤسسة وثاق للتوجه المدني أمس السبت رحلة ترفيهية إلى حديقة “مأرب لاند” لأطفال الدورة الرابعة من المرحلة التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال متأثرين بالحرب وجندتهم مليشيا الحوثي المتمردة.



وتضمنت الرحلة نشاطات رياضية وترفيهية ومسابقات مختلفة أضفت على الأطفال روح الفرح والمرح, كونها مهمة لهم وتساعدهم على التفريغ النفسي, وإخراج الطاقة السلبية التي اكتسبوها بسبب الحرب.

Advertisements

وأكد المختصون المصاحبون للرحلة أنها مهمة وتأتي ضمن البرنامج التأهيلي للأطفال, الذي يهدف إلى إعادتهم إلى حياتهم الطبيعية, ومدارسهم.

وأكدوا أن إقامة مثل هذه النشاطات تعمل على تعزيز الإيجابية لدى الأطفال وتغيير نفسياتهم حتى يعودوا إلى حياتهم السابقة قبل تأثرهم بالنزاع والتجنيد القسري.

يشار إلى أن المؤسسة تنفذ مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالنزاع المسلح في اليمن, بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية, وأعادت تأهيل 401 طفل مجند ومتأثر في المراحل السابقة من المشروع.