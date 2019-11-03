قيادات المليشيا الحوثية تجوب بسيارات الأمم المتحدة شوارع ذمار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ صنعاء

قال شهود عيان إن قيادات المليشيات الحوثية، المدعومة من إيران، تجوب بسيارات الأمم المتحدة في عدد من أحياء وشوارع مدينة ذمار وسط اليمن.



وذكر الشهود أنهم شاهدوا سيارات تحمل شعار الأمم المتحدة بحوزة قيادات حوثية بارزة، وتتجول في الشوارع الرئيسية بالمدينة.

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ويكشف هذا الأمر عن مدى التعاون والتسهيل للمليشيات الحوثية من قبل الأمم المتحدة، في ظل مزاعم عن جدية الأمم المتحدة في إخراج اليمن من أزمته الراهنة.

إلى ذلك، شيعت المليشيات الحوثية بذمار، بعد ظهر اليوم، جثمان الصريع "نبيل عبدالمجيد الأضرعي"، الذي لقي مصرعه في جبهة الضالع.