شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دبلوماسي بريطاني: "غريفيث" يستعد لإطلاق "مشاورات سلام "جديدة بين الحكومة والحوثيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف السفير البريطاني في اليمن، مايكل آرون، عن جهود دبلوماسية يقودها المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، لإطلاق جولة من مشاورات السلام بين الحكومة اليمنية والحوثيين. وقال السفير، إن جولة المبعوث الأممي إلى الرياض وصنعاء، هدفت لعرض أفكار جديدة للحل في اليمن، وإطلاق عملية سلام شاملة. وأكد السفير آرون في حوار مع "الشرق الأوسط"، الجمعة، أن أي اتفاق سيتم التوصل إليه لا يغير المعطيات على الأرض، غير مقبول، مؤكداً بأن سيطرة مجموعة سياسية أو دينية صغيرة ـ الحوثيون ـ على أجزاء كبيرة من البلد بما فيه العاصمة، غير مقبول. وأشار السفير إلى أنه زار مسقط نحو 6 مرات التقى خلالها المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام، من أجل دعم جهود المبعوث الأممي، وتعزيز مبادرات الهدنة بين الحوثيين والسعودية. وقال الدبلوماسي البريطاني إنه ينبغي "أن ينظر الحوثيون إلى وضعهم في اليمن وبين اليمنيين، وفي شبه الجزيرة العربية إلى جانب جيرانهم؛ وفي مقدمتهم السعودية، وهي الجار الأكبر والأهم". وأضاف : "نحن في المملكة المتحدة، نرى أن دور إيران في اليمن غير مناسب، يلعبون دوراً سلبياً، ويزوّدون الحوثيين بالأسلحة، ما يُطيل أمد النزاع، نود أن نرى نهاية الدعم العسكري الإيراني للحوثيين، لتسهيل إنهاء النزاع".

