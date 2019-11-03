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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيادي حوثي : ينهب ملياري ريال من أكبر مصنع باليمن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019
الخليج 365
ذكرت وسائل اعلام محلية، نقلا عن مصدر محلي بمحافظة عمران، قيام قيادي في جماعة الحوثي بنهب ملياري ريال من أرباح مصنع اسمنت عمران خلال عام واحد.
وقال المصدر أن المدعو محمد الصريمي نائب مدير مصنع أسمنت عمران المعين من جماعة الحوثي أقدم على نهب ملياري ريال تحت مسمى مساعدات ودعم الفعاليات الدينية التي تقيمها المليشيا في المحافظة.
واضاف المصدر، ان ايرادات مبيعات المصنع تصل الى 8 مليار ريال شهرياً.
واشار الى انه منذ تعيين المدعو "الصريمي" في المصنع وهو ينهب ارباح المصنع تحت مسميات كثيرة، تارة باسم المجهود الحربي، و اخرى لإحياء مناسبات طائفية ومذهبية، في حين ليس هناك من يحاسبه على فساده الذي يمارسه بحق ايرادات الدولة.
وكانت مصادر كشفت عن قيام قيادات في جماعة الحوثي ببيع عقارات وآلات من الاصول المملوكة لمصنع أسمنت عمران الذي يعد أكبر مصانع انتاج الاسمنت الحكومية في اليمن.
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