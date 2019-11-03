عطية يؤكد على أهمية توحيد الخطاب الديني لحماية المجتمعات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019

الخليج 365 - مأرب

أكد وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية على أهمية توحيد الخطاب الديني وابعاده عن النعرات الحزبية والمناطقية والطائفية والمذهبية لتجنيب المجتمع الصراعات.

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وشدد خلال اللقاء الذي نظمه مكتب الأوقاف والارشاد بمحافظة مأرب للخطباء والدعاة والمرشدين، اليوم السبت، على ضرورة أن يكون المسجد جامع لكل أطياف المجتمع دون تمييز أو تفريق..داعيا الخطباء والمرشدين والدعاة الى الالتزام بالحكمة والموعظة الحسنة واستخدام المنبر في توجيه الناس نحو الصواب وارشادهم للخير، ومحاربة الظواهر الدخيلة كالإرهاب والتعصب والتطرف والمخدرات والعمل على نشر الوسطية والاعتدال والمنهج السليم .

وثمن الوزير الدور الكبير للخطباء والدعاة في نشر القيم الإسلامية النبيلة والمبادئ الحميدة التي تدعو للمحبة والاخاء والتعاون والتآزر والتآخي والتسامح بين أفراد المجتمع ونبذ ثقافة الكراهية والتطرف والانقسام، مؤكدا على أهمية ترشيد الخطاب الديني وتوعية المجتمع.

وأثري اللقاء بالعديد من المداخلات المستضيفة التي تسهم في عملية توجيه الخطاب الديني بما يخدم المجتمعات.

حضر اللقاء وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله الماكري، ومدير أوقاف مأرب حسن القبيسي.