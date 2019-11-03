مناقشة آلية النزول للمرافق لحصر المهندسين بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019

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عقدت اللجنة التحضيرية لنقابة المهندسين اليمنيين فرع حضرموت اجتماعها الدوري برئاسة المهندس عمر مبروك مخير رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة.



وناقش الاجتماع عددا من المواضيع المتفرقة منها عمل علاقات مع نقابات الدول الأخرى وتشكيل مندوبين لنقابة المهندسين، وكذلك مندوبين في جميع المرافق الحكومية بالمديريات من اجل أن يتم التسجيل عبرهم لمن لايستطيع التسجيل الكترونيا.

وقد ناقش الاجتماع موضوع تجهيز بطائق الاعضاء لمن تم تسجيله واكتمال جميع المرفقات الخاصة بالعضوية ،وكذلك إعداد برنامج للنزولات للمرافق الحكومية والشركات ابتداءً من الاسبوع الاول لشهر نوفمبر لحصر المهندسين وتسجيلهم واعطائهم استمارات العضوية للنقابة.