مناقشة المشاريع التنموية الجارية التي تنفيذها "يوتبس" في أبين 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019

الخليج 365 - أبين

ناقش محافظ أبين اللواء أبوبكر حسين سالم مع ممثل مكتب الامم المتحدة لخدمة المشاريع المهندس معين الماس، المواضيع المتعلقة بسير تنفيذ عدد من المشاريع التي ينفذها (اليونبس) بمديرية زنجبار والمتمثلة في رصف الأحياء بالاحجار وسفلتة الطرق بالمدينة ضمن مشروع الخدمات الحضرية المتكاملة الممول من البنك الدولي.



وطالب المهندس الماس السلطة المحلية برفع احتياجات مدينة زنجبار من المشاريع ذات الأولوية في قطاع المياه والصرف الصحي وصندوق النظافة والطاقة خارج الشبكة ومشروع الاشغال العامة والطرقات لضمها من المشاريع التي ستنفذ خلال عام 2020م.

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وفي سياق متصل ، دشن المحافظ ومعه ممثل مكتب الامم المتحدة لخدمة المشاريع، أعمال السفلتة لعدد من شوارع مدينة زنجبار، بالاضافة إلى تفقده لمشروع رصف شوارع زنجبار بالأحجار شرق المدينة.

ولفت المحافظ إلى ضرورة اشراك كافة القطاعات ذات العلاقة مثل المياه والصرف الصحي والاتصالات لتفادي أي اتلاف أثناء العمل او حدوث خلل في التنفيذ مثمنًا الدعم الذي يقدمه البنك الدولي عبر مكتب الامم المتحدة لخدمة المشاريع والتي تسهم في تطوير الجانب الخدماتي وتحسين المدينة وصيانة الطرق.

وفي تصريح له قال المهندس معين الماس أن المشاريع التي ينفذها مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع من رصف بالاحجار وسفلتة لشوارع المدينة هي مشاريع تم رفعها من قبل السلطة المحلية بالمحافظة تأتي ضمن مشروع الخدمات الحضرية المتكاملة الممول من البنك الدولي.

وأشار الماس بأنه سيتم تنفيذ عدد من المشاريع ذات الأولوية في خمس قطاعات بحلول عام 2020 م .