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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "التواصل للتنمية الإنسانية" تدشن مخيم طبي مجاني للأنف والأذن والحنجرة بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019
الخليج 365 - متابعات
بدأت اليوم بمحافظة مأرب أعمال المخيم الطبي والجراحي المجاني للأنف والأذن والحنجرة الذي تقيمه مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية ، بدعم من جمعية الرحمة العالمية بدول الكويت.
ويهدف المخيم الذي يقام بهيئة مستشفى مأرب العام على مدى ستة أيام إلى تخفيف المعاناة عن المواطنين ممن لم يتمكنوا من العلاج او تحتاج حالاتهم السفر للخارج لاجراء عمليات جراحية جراء الظروف المعيشية الصعبة، من خلال تقديم خدمات علاجية وجراحية مجانية في مجال الأنف والأذن والحنجرة.
وفي افتتاح المخيم أشاد رئيس هيئة مستشفى مأرب العام الدكتور محمد القباطي بإقامة مثل هذه المخيمات الطبية الإنسانية ، لما لها من دور كبير في دعم القطاع الصحي في المحافظة ، وإسناده لمواجهة الأعباء الناجمة عن الضغط الكبير على الخدمات الطبية المحدودة في ظل استمرار موجات النزح، وتقديم خدمات نوعية للمواطنين والنازحين المرضى وتخفيف معاناتهم والأعباء الاقتصادية عنهم في ظل الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب .
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