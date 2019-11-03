وزارة الاعلام تنعي وفاة المهندس محمد علي العزاني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019

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نعت وزارة الإعلام وفاة المهندس محمد علي العزاني رئيس القطاع الهندسي بالمؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون الذي وافته المنية اليوم بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل.



وقالت الوزارة في بيان لها " لقد كان الفقيد مثالا للأخلاق الفاضلة والسلوك الرفيع والعمل المثابر بكل إخلاص وتفاني خدمة لوطنه ومجتمعه. ولفت البيان الى ان الفقيد شغل عدد من المناصب القيادية في المؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون، كان أخرها رئيس القطاع الهندسي

وعبر بيان النعي عن أحر التعازي وأصدق المواساة الى أسرة الفقيد الراحل ومحبيه في هذا المصاب الجلل..سائلين الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وغفرانه وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.