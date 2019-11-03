"مدى" تنظم ورشة عمل حول جرائم المخدرات ومخاطرها في العاصمة عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

نظمت مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي ( مدى ) بالتنسيق مع منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية ورشة عمل حول جرائم المخدرات بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

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وتتناول الورشة التي يشارك فيها 28 مشاركا من القضاة والنيابة العامة ومنظمات مجتمع مدني، عرض القانون اليمني في إطار الموائمة التشريعية مع المواثيق الدولية والإقليمية، والتحقيق الجنائي العملي في جرائم المخدرات وحماية الشهود والضحايا.

وتستعرض الورشة الموقف الشرعي من جرائم المخدرات، وطرق جلب المواد المخدرة وضبطها في اطار جهود اليمن في مكافحتها.

وخلال الورشة أكد رئيس محكمة استئناف عدن القاضي فهيم عبدالله، أهمية خروج الورشة برؤية واضحة بمشاركة وتعاون القضاة والنيابة ومنظمات مجتمع مدني، من خلال استخدام آليات ووسائل حديثة لمحاربة هذه الظاهرة.