البخيتي يكشف ابعاد رسالة القوات اليمنية للشعب السوداني

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أكد عضو المجلس السياسي لأنصار الله، محمد البخيتي إنّ الهدف من وراء عرض المشاهد والاحصائيات التي ذكرها المتحدث الرسمي بإسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع خلال المؤتمر الصحفي، هو كشف الحقائق أمام الشعب السوداني بخطورة ما تتعرض له القوات السودانية المشاركة في العدوان على اليمن. مطالباً الشعب السوداني برد الاعتبار لجيشهم من خلال محاسبة المسؤولين عن ارسال الاف الجنود الى محارقهم للاعتداء على شعب عربي مسلم.

واوضح البخيتي في تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت، أن الانظمة الحاكمة في السودان تعمدت التغرير على ابنائها لإقحامهم في حرب عبثية تقودها السعودية والامارات ومن ورائهم امريكا واسرائيل.، كما سعت الى مغالطة الشعب السوداني لتبرير مشاركة جنودهم كمرتزقة لصالح تحالف العدوان.

وبين أنه مع سقوط نظام البشير، الا أن سلطات السودان الجديدة لم تستجب لمطلب شعبها.

وقال: أنّ رسالة القوات المسلحة اليمنية، اليوم للشعب السوداني هي معرفة ما تتعرض له القوات السودانية من استغلال.. معتبراً أنّ السلطة السودانية الجديدة هي أسوأ من السلطة السابقة في تعاملها مع اليمن.

واضاف “نحن نفرّق بين الشعب السوداني والحكم ولذلك نخاطبه بضرورة التحرك لوقف مشاركة بلاده في الحرب”.

مبيناً أن كشف الحقائق للشعب السوداني يأتي من منطلق “بأننا لا نعاديه وبأن موقفنا دفاعي في وجه حرب دولية”.