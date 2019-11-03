شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور محمد بن سلمان :#السعودية تعلن الثلاثاء الخامس من نوفمبر يوماً تأريخياً لتوقيع اتفاق بين حكومة الشرعية والمجلس الإنتقالي في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بالاتفاق مع مسؤولين يمنيين، أعلنت الرياض السبت التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والانفصاليين، بهدف تشكيل حكومة من 24 وزارة “مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية في اليمن”. وسيتم توقيع الاتفاق الذي تم برعاية السعودية في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر.

صرح مسؤولون سعوديون ويمنيون السبت أن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والانفصاليين سيوقعون في الخامس من وفمبراتفاقا كان تم التوصل إليه برعاية الرياض لإنهاء النزاع بين الطرفين في بلد تدمره حرب على عدة جبهات. Advertisements وكانت الحكومة اليمنية و المجلس الانتقالي الجنوبي قد أجروا محادثات ومناقشات سرية بوساطة من الرياض في مدينة جدة السعودية. توقيع الاتفاق سيتم بحضور ولي العهد السعودي وولي عهد أبوظبي وكتب وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني في تغريدة على تويتر أن توقيع “اتفاق الرياض” رسميا سيتم في السعودية بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس اليمني عبد ربه منصورهادي.

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