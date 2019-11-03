شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مكتب الاوقاف والارشاد بمديرية القطن يمنع إقامة عقود النكاح داخل المساجد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019 الخليج 365 - القطن أعلن مكتب الاوقاف والارشاد بمديرية القطن في تعميم صدر عنه مساء السبت، منع إقامة عقود النكاح داخل المساجد دون الخوض في تفاصيل اكثر حول قرار المنع.

وفيما يلي ينشر "الخليج 365" نص العميم: Advertisements إشارة إلى الموضوع أعلاء وبناء على خطاب رئيس محكمة القطن الابتدائية المحرر بتاريخ ١٤٤١/١/٢٣هـ الموافق ٢٠١٩/٩/٢٢م لإمناء العقود بالمديرية والمنسوخ إليهم والمبني على خطاب مدير عام مديرية القطن ( رئيس المجلس المحلي ) المحرر ٩/٩/٢٠١٩م بشان منع إقامة عقود النكاح داخل المساجد بمديرية القطن . وعليه فإن عليكم عدم السماح بإقامة عقود النكاح داخل المساجد مالم فإننا نحملكم المسؤولية المترتبة على ذلك. هذا والله الموفق نسخة مع كلاً من : • مدير عام مديرية القطن رئيس المجلس المحلي. • مدير عام مكتب الاوقاف والارشاد بالوادي والصحراء. • رئيس لجـنة الشئون الاجتماعية بالمجلس المحلي. •عقال الحارات بالمديريه.

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