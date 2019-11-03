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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السلطات الأمنية بالمخا تستعيد سيارة تعرضت للسرقة في عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019
الخليج 365 - متابعات
استعادت الشرطة العسكرية بالمخا، مساء السبت، سيارة تعرض مالكها للسرقة في مدينة عدن خلال الأسبوع الماضي.
وقال أركان حرب الشرطة العسكرية النقيب فيصل الشعيبي، إن بلاغاً وصل الشرطة العسكرية بالمخا من قبل مواطن يفيد بتعرضه للضرب الشديد من قبل عصابة في عدن، وقد تم إنزاله بالقوة منها والهروب بها.
وأضاف، إن تعميماً أصدرته قيادة الشرطة إلى كافة النقاط العسكرية التابعة لها، تكلل بنجاح استعادة السيارة المسروقة واعتقال الجناة.
وأكد أنه يجري التحقيق معهم للوصول إلى بقية الجناة، ومن ثم إحالتهم إلى الجهات القضائية.
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