السلطات الأمنية بالمخا تستعيد سيارة تعرضت للسرقة في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

استعادت الشرطة العسكرية بالمخا، مساء السبت، سيارة تعرض مالكها للسرقة في مدينة عدن خلال الأسبوع الماضي.

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وقال أركان حرب الشرطة العسكرية النقيب فيصل الشعيبي، إن بلاغاً وصل الشرطة العسكرية بالمخا من قبل مواطن يفيد بتعرضه للضرب الشديد من قبل عصابة في عدن، وقد تم إنزاله بالقوة منها والهروب بها.

وأضاف، إن تعميماً أصدرته قيادة الشرطة إلى كافة النقاط العسكرية التابعة لها، تكلل بنجاح استعادة السيارة المسروقة واعتقال الجناة.

وأكد أنه يجري التحقيق معهم للوصول إلى بقية الجناة، ومن ثم إحالتهم إلى الجهات القضائية.