قيادة الأمن العام تدشن الدورة الأولى في التحقيق الجنائي لمنتسبيها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

دشن العميد منير كرامة التميمي مدير عام الامن والشرطة بالمحافظة الدورة الأولى للتحقيق الجنائي ، لفترة 21 يوم المنعقدة بقاعة اللواء أحمد سعيد المحمدي والتي تنفذها إدارة التدريب والتاهيل بقيادة أمن ساحل حضرموت



وقال العميد منير التميمي، إن الدورة تهدف إلى إبراز دور المختصين في التحقيق الجنائي وإعطائهم الفرصة للتعرف إلى القضايا ، مشيراً إلى أن منتسبي الأمن العام أثبتو كفاءتهم في العمل الشرطي بمختلف المجالات وبالرغم من صعوبة العمل في هذا الميدان المحفوف بالعديد من التحديات .

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وأضاف أن العنصر النسائي يعد أحد أهم العناصر الرئيسة في مجال العمل الأمني ، ومن المرتكزات المهمة في المنظومة الأمنية، لافتاً إلى أن المرأة حققت العديد من الإنجازات في ميدان عملها اليومي، فضلاً عن مساهمتها مع أشقائها في حفظ الأمن والأمان.

وأوضح أن الدورة تحتوي على محاضرات نظرية وعملية في مجال التحقيق الجنائي، بالإضافة إلى عملية أخذ الإفادات وتدوينها، وكيفية التعامل مع المتهمين والشهود، وفن التعامل مع الفئات العمرية، ومتابعة سير القضية من الإدارة العامة ومراكز الشرطة إلى النيابة العامة، مشيراً إلى أن نخبة من ضباط الشرطة بالمحافظة ذوي الخبرة الطويلة في مجال التحقيق الجنائي، يحاضرون في هذه الدورة.

ودعا العميد التميمي ، الملتحقين بالدورة إلى الاستفادة من الدورة وبذل المزيد من الجهد والعطاء واكتساب مهارات جديدة لتطبيقها في مجال عملهم بعد التخرج .

مؤكداً أهمية السعي نحو تطوير الذات والقدرات مواكبة لعصر التطور والتغيرات المستمرة التي يشهدها عالمنا اليوم.

واكد على، أهمية انخراط العنصر النسائي في مجال التحقيق الجنائي، إلى جانب العنصر الرجالي، للمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية العامة لقيادة أمن المحافظة ، في بسط الأمن والاستقرار في المجتمع.