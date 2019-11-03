شاهد حصريا.. تأثيرات "كيار" في محافظة سقطرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019

الخليج 365 - خاص

وصول أمس السبت، تأثيرات إعصار كيار الى ارخبيل سقطرى وفق ما أعلنت عنه غرفة أرصاد حضرموت.



وتسبب الإعصار بارتطام امواج البحر وارتفاعها بشكل غير اعتيادي في ميناء حولف بمحافظة سقطرى، جنوبي اليمن.

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وأعلنت غرفة الأرصاد والإنذار المبكر بساحل حضرموت، مساء السبت 3 نوفمبر/تشرين الأول إنتهاء الحالة المدارية "كيار" بعد تاثيرها على جزيرة سقطرى واجزاء من خليج عدن والصومال خلال 12 ساعة الماضية .

وكانت قد قالت غرفة أرصاد حضرموت، إن الكتل السحابية الركامية المصاحبة للإعصار تقترب من خليج عدن لتبدأ تأثيراتها على جزيرة سقطرى والسواحل الشرقية لمحافظة المهرة، ابتداءً من السبت المقبل 2 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

جدير بالذكر أن الشائعات التي أطلقها بعض النشطاء المحليون مؤخرا عن طريق انتحال جهات رسمية؛ سببت ذعرا كبيرا في أوساط المواطنين ودفعت بالبعض منهم للطعن في مصداقية عرفة أرصاد حضرموت.