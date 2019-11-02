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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انتحار طفلين شنقاً في مديرية سامع بتعز دون معرفة الأسباب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019
الخليج 365 - تعز
أصيب أهالي قرية الضياء بمديرية سامع بمحافظة تعز بفاجعة انتحار طفل يبلغ من العمر 14 عاما، بعد عشرة أيام من حادثة مماثلة أقدم عليها طفل في ذات العمر وبنفس القرية.
الطفل احمد عبدالقادر عُثر عليه بعد ظهر الجمعة مشنوقاً بوشاح علقه في سقف إحدى غرف منزل الاسرة من الداخل وانتحر من خلاله.
والحادثة هذه هي الثانية خلال عشرة أيام، حيث سبق وأن قام الطفل محمد عبدالله (14عام) بالانتحار ليلاً بذات الطريقة ليعثر عليه في الصباح وقد فارق الأسرة وجثته تتدلى من شماغ رجالي ربطه على عنقه.
وتسود الفاجعة أهالي قرية الضياء الذين لم يشهدوا في السابق حوادث انتحار أطفال ، لكن المصدر وفي حديثه أنه لم تتضح معالم وخيوط الحادثتين اللتين رجح أنهما ليست جنائتين.
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