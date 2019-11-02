شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم السبت، الموافق 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وهي كالتالي:

أسرة الخليج 365 تعزي في وفاة الدكتور علي محمد با سعد السبت 2 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/431288/ رئيس انتقالي أبين يتفقد المواقع القتالية المتقدمة في شقرة السبت 2 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/431289/ قباطي يعزي في وفاة العميد محمد الرميصي السبت 2 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/431293/ مأرب .. مكتب التربية يدرب 271 معلماً من المتعاقدين الجدد السبت 2 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/431298/ ناشط سياسي لــ "الخليج 365": السعودية لن تسمح لأي طرف بالتنصل على اتفاق الرياض السبت 2 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/431299/ مصادر لـ"الخليج 365": مليشيا الحوثي تعدم أحد الشباب رميآ بالرصاص لهذا السبب! السبت 2 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/431301/ تفكيك لغم دبابات شمال عدن السبت 2 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/431303/ ننشر جدول رحلات الخطوط اليمنية غداً الأحد السبت 2 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/431313/ Advertisements الإعلان عن مجلس ادارة جديدة بفرع إتحاد الطب الرياضي بوادي حضرموت السبت 2 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/431315/ وكيل وادي حضرموت يبحث مع رئيس الوزراء عدد من المشاريع الخدمية الهامة السبت 2 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/431317/ البحث الجنائي يضبط عصابة تقوم بسرقة الدراجات النارية بالمهرة السبت 2 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/431318/ انتقالي منطقة بور بمديرية سيئون يعقد اجتماعه الأول السبت 2 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/431319/ تأهيل أهم الشوارع الحيوية بمدينة المكلا السبت 2 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/431321/ منح الدكتوراة الفخرية للمهندس خليل النوبي من جامعة بايردج النرويجية السبت 2 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/431329/ انتقالي حضرموت ينعي الدكتور باسعد "بيان" السبت 2 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/431330/ انتقالي حضرموت يتفقد جرحى القوات الجنوبية في مستشفى ابن سيناء السبت 2 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/431331/ شاهد.. نص البيان الصادر حول مسيرة تعز اليوم التي تطالب باقالة الفاسدين في المحافظة السبت 2 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/431332/ الانتقالي يرعى حفل تخرج الدفعة الـ 39 قسم هندسة كهربائية بجامعة عدن السبت 2 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/431333/ الوالي يتفقد جرحى القوات الجنوبية من أبناء أحور في مستشفيات عدن السبت 2 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/431336/ جمعية التكافل الإنساني ترفع الجاهزية استعداداً لمواجهة "كيار" بسقطرى السبت 2 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/431337/

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