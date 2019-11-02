المقاومة الجنوبية تفكك حقل ألغام في الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

استهدفت ميليشيا الحوثي، السبت، مواقع القوات المشتركة، في محافظة الحديدة، غربي البلاد، ضمن انتهاكاتها اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار.

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وذكر مصدر عسكري أن الميليشيا الحوثية استهدفت مواقع المقاومة المشتركة، في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا جنوبي الحديدة، مستخدمة الأسلحة المتوسطة.

وبعد أن فتحت عناصر ميليشيا الحوثي نيران أسلحتها الرشاشة على مواقع القوات المشتركة في الجبلية، في مؤشر صريح على استمرارها برفض الهدنة الأممية.

وفي الحديدة، أيضاً، فككت الفرق الهندسية للقوات المشتركة حقل ألغام وعبوات ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي شرق حي منظر جنوبي المدينة.

ووفقاً للمصادر فإن الفرق الهندسية للقوات المشتركة فككت ألغاماً وعبوات ناسفة زرعتها الميليشيا الحوثية، وسط التجمعات السكانية بحي منظر وكذا في الطرق المؤدية