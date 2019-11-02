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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "أرصاد حضرموت" تعلن إنتهاء الحالة المدارية بعد تاثيرها على جزيرة سقطرى والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019
الخليج 365 - المكلا
أعلنت غرفة الأرصاد والإنذار المبكر بساحل حضرموت، مساء السبت 3 نوفمبر/تشرين الأول إنتهاء الحالة المدارية "كيار" بعد تاثيرها على جزيرة سقطرى واجزاء من خليج عدن والصومال خلال 12 ساعة الماضية .
وكانت قد قالت غرفة أرصاد حضرموت، إن الكتل السحابية الركامية المصاحبة للإعصار تقترب من خليج عدن لتبدأ تأثيراتها على جزيرة سقطرى والسواحل الشرقية لمحافظة المهرة، ابتداءً من السبت المقبل 2 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
جدير بالذكر أن الشائعات التي أطلقها بعض النشطاء المحليون مؤخرا عن طريق انتحال جهات رسمية؛ سببت ذعرا كبيرا في أوساط المواطنين ودفعت بالبعض منهم للطعن في مصداقية عرفة أرصاد حضرموت.
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