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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة 3 أشخاص وإصابة آخرين في حادث مروري لحافلة نفل سياحية بشبوة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019
الخليج 365 - شبوة
لقي 3 أشخاص مصرعهم في حادث مروري لحافلة نقل سياحية فيما أصيب آخرين، ظهر اليوم السبت، بالقرب من محطة عرقه رضوم محافظة شبوة.
وقال مصدر محلي ان حادث الانقلاب اودى بحياة 3 نساء وجرح أكثر من 10 آخرين، تم إسعافهم إلى مستشفى أحور ، فيما لم يتم التعرف على هوية الوفيات.
الجدير بالذكر ان باص النقل الذي تعرض للحادث كان قادماً من دولة الإمارات متوجها الى العاصمة عدن.
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