جمعية التكافل الإنساني ترفع الجاهزية استعداداً لمواجهة "كيار" بسقطرى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019 الخليج 365 - سقطرى بدأت جمعية التكافل الإنساني برئاسة باسل جمعان سعيد، ترابط مع غرفة العمليات بمحافظة أرخبيل سقطرى.

Advertisements وذلك أستعداداً لإتخاذ الاجراءات الاحترازيه العاجله للطوارئ لتفادي أي مخاطر محتملة للحالة المدارية كيار لا سمح الله حسب مراكز الارصاد الجوية المتابعة للحالة. وتعمل جمعية التكافل الإنساني كفريق مساند بالتنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة للمتطوعين بالميدان التي ستكون مرابطه اثناء الحالة المدارية. كما ان جمعية التكافل الإنساني تساهم وتعاون في وضع إجراءات عاجله لتفادي اي ضرر او مخاطر او التقليل من حجمها.

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