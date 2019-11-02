الوالي يتفقد جرحى القوات الجنوبية من أبناء أحور في مستشفيات عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019

الخليج 365 - عدن

تفقد الدكتور عبدالناصر الوالي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس القيادة المحلية للمجلس بالعاصمة عدن ، نائب رئيس لجنة الإغاثة والأعمال الإنسانية بالمجلس، ظهر اليوم ، جرحى القوات الجنوبية من منتسبي المقاومة والحزام الأمني قطاع أحور ، الذين يتلقون العلاج في مستشفيات العاصمة عدن.



وخلال الزيارة إطّلع الوالي على صحة الأبطال الجنوبيين من أبناء مديرية أحور بمحافظة أبين، الذين أصيبوا في معركة التصدي لمليشيات حزب الإصلاح الإرهابية القادمة من مأرب ، والتي حاولت غزو المديرية مؤخراً .

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كما أشاد الوالي بجهود وتضحيات أبناء أبين عامة ومديرية أحور خاصة في الدفاع عن العرض والأرض والهوية الجنوبية ووقوفهم المستميت ضد المليشيات الغازية والجماعات الإرهابية التي تحاول بين الحين والآخر العبث بأمن واستقرار الجنوب.

ومن جانبهم عبّر الجرحى الجنوبيين من أبطال المقاومة والحزام الأمني قطاع مديرية أحور عن شكرهم وامتنانهم لهذه الزيارة واللفتة الكريمة من قبل قيادة المجلس، مؤكدين أن عزة الوطن الجنوبي وكرامته تسمو فوق كل التضحيات وسيُبذلون في سبيلها كل غالٍ ونفيس.

رافق الوالي خلال زيارته كل من الدكتور سالم الشبحي، عضو الجمعية الوطنية رئيس لجنة الصحة والبيئة بالجمعية، والدكتور ناجي فضل الدهمي رئيس اللجنة الطبية للجرحى بمستشفى الجمهورية، والدكتور يافع العمري، رئيس الشؤون الإدارية بالقيادة المحلية للمجلس الانتقالي بالعاصمة عدن.