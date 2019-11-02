اخبار الخليج / اخبار اليمن

الوالي يتفقد جرحى القوات الجنوبية من أبناء أحور في مستشفيات عدن

0 نشر
اليمن العربي - عدن 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الوالي يتفقد جرحى القوات الجنوبية من أبناء أحور في مستشفيات عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019

الوالي يتفقد جرحى القوات الجنوبية من أبناء أحور في مستشفيات عدن

الخليج 365 - عدن

تفقد الدكتور عبدالناصر الوالي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس القيادة المحلية للمجلس بالعاصمة عدن ، نائب رئيس لجنة الإغاثة والأعمال الإنسانية بالمجلس، ظهر اليوم ، جرحى القوات الجنوبية من منتسبي المقاومة والحزام الأمني قطاع أحور ، الذين يتلقون العلاج في مستشفيات العاصمة عدن.

 

وخلال الزيارة إطّلع الوالي على صحة الأبطال الجنوبيين من أبناء مديرية أحور بمحافظة أبين، الذين أصيبوا في معركة التصدي لمليشيات حزب الإصلاح الإرهابية القادمة من مأرب ، والتي حاولت غزو المديرية مؤخراً .

Advertisements

 

كما أشاد الوالي بجهود وتضحيات أبناء أبين عامة ومديرية أحور خاصة في الدفاع عن العرض والأرض والهوية الجنوبية ووقوفهم المستميت ضد المليشيات الغازية والجماعات الإرهابية التي تحاول بين الحين والآخر العبث بأمن واستقرار الجنوب.

 

ومن جانبهم عبّر الجرحى الجنوبيين من أبطال المقاومة والحزام الأمني قطاع مديرية أحور عن شكرهم وامتنانهم لهذه الزيارة واللفتة الكريمة من قبل قيادة المجلس، مؤكدين أن عزة الوطن الجنوبي وكرامته تسمو فوق كل التضحيات وسيُبذلون في سبيلها كل غالٍ ونفيس.

 

رافق الوالي خلال زيارته كل من الدكتور سالم الشبحي، عضو الجمعية الوطنية رئيس لجنة الصحة والبيئة بالجمعية، والدكتور ناجي فضل الدهمي رئيس اللجنة الطبية للجرحى بمستشفى الجمهورية، والدكتور يافع العمري، رئيس الشؤون الإدارية بالقيادة المحلية للمجلس الانتقالي بالعاصمة عدن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الوالي يتفقد جرحى القوات الجنوبية من أبناء أحور في مستشفيات عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا