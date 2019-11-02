لجنة الأسرى تفضح السعودية .. النظام السعودي رفض أي تبادل لجثامين الجيش السوداني

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

كشف عبدالقادر المرتضى، اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى أن النظام السعودي رفض عملية تبادل جثامين من الجيش السوداني مقابل جثامين لعدد من شهداء الجيش واللجان الشعبية مشترطا أن تتم عملية التبادل في مقابل جثث من الجنود السعوديين.

ونشر المرتضى في تغريدة له على حسابه على تويتر، اليوم السبت،” عرضنا مؤخرًا على الجانب السعودي تبادل جثامين عدد من شهدائنا مقابل جثث لجنود سودانيين فرفضوا إلا في مقابل جثث لجنود سعوديين”.

Advertisements

وكان رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى كشف في حوار له مع وكالة سبأ أنه تم عبر وساطات وتفاهمات محلية تحرير 7000 أسير من الطرفين من خلال 300 عملية تبادل منذ بدء نشاط اللجنة منتصف 2015م فيما لم تسهم الأمم المتحدة في أي عملية تحرير مطلقاً.

وأوضح أن “السعودية رفضت كل المقترحات التي تقدم بها المبعوث الأممي من بعد مشاورات السويد وإلى الآن وكذلك منعت الكثير من أطراف المرتزقة وخاصة في مأرب والجوف وتعز من تبادل الأسرى معنا”.

كما أكد أن الإمارات تتحفظ وتخفي المئات من أسرى الجيش واللجان وكذا تمنع الكثير من الأطراف في المحافظات الجنوبية من عمليات التبادل، بالإضافة إلى أنها أسهمت بشكل كبير في إعاقة تنفيذ اتفاق السويد.