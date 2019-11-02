شكرا لمتابعة خبر فقط للرجال ..موجود في كل بيت وسعره رخيص بتراب الفلوس ..لكنه افضل من كل فياغرا العالم ويجعلك فحل كالثور حتى لو تجاوز عمرك 60 عاما والان مع نوافيكم بالتفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - يعاني الكثير من الرجال والنساء على السواء من مختلف الأعمار من الضعف_الجنسي.

وتعد الفياغرا الدواء الأكثر استخداما لزيادة الشهوة خصوصا وأن مفعولها يبدأ مباشرة بعد تناولها. لكن الفياغرا ليست سوى عقارا لا يخلو استخدامه من مخاطر على الصحة.

ووفقا لدراسة يونانية فإن زيت الزيتون أفضل من الفياغرا لعلاج الضعف_الجنسي وزيادة الشهوة ، نقلاً عن الموقع الألماني "بيلد دير فراو".

وخلص فريق من الباحثين من جامعة أثينا إلى تلك النتيجة بعد تحليل بيانات 660 رجلاً يبلغ متوسط أعمارهم 67 عامًا. الجزء الأول من عينة البحث تناول ما لا يقل عن تسع ملاعق من زيت الزيتون أسبوعيا بينما الجزء الثاني لم يمكن يتناول الزيت.

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والنتيجة كانت أن الرجال الذين كانوا يتناولون زيت الزيتون باستمرار ظهرت لديهم مشاكل جنسية أقل بكثير مقارنة بالفئة التي لم تتناولها. بالإضافة إلى ذلك فنسبة هرمون التستوستيرون كان أعلى بكثير لدى الرجال الذين كانوا يتناولون زيت الزيتون.

وعلى عكس الفياغرا، فإن زيت الزيتون لا يؤثر إيجابا فقط على النشاط_الجنسي لفترة وجيزة بل إن مفعوله يستمر على المدى الطويل.

وسبق للعديد من الدارسات أن أثبتت الكثير من الخصائص الإيجابية لزيت الزيتون. فالنظام الغذائي التقليدي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط الذي يعتمد على الأسماك والخضروات والفواكه، وعلى زيت الزيتون بشكل خاص، هو واحد من الأنظمة الغذائية الصحية في العالم، يضيف الموقع الألماني "بيلد دير فراو".

وإضافة إلى فوائد زيت الزيتون في مقاومة الضعف_الجنسي بينت الكثير من التجارب أنه مفيد أيضا للقلب من خلال إبطاء تشكيل الكولسترول في الكبد وحماية الشرايين من الترسبات الخطيرة والتقليل من خطر الإصابة بتجلط الدم.

كما يحول زيت الزيتون دون ارتفاع ضغط الدم وتشكيل الحصى في المرارة. علاوة على ذلك فإن زيت الزيتون يوسع الشرايين ويسهل عملية تدفق الدم. لأن ضعف الانتصاب عند الرجال غالبا ما يكون له علاقة بتصلب الشرايين.

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