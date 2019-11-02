شاهد.. نص البيان الصادر حول مسيرة تعز اليوم التي تطالب باقالة الفاسدين في المحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019

خاص_الخليج 365

خرج اليوم السبت أبناء محافظة تعز في مظاهرة تطالب بمحاسبة الفاسدين وعلى راسهم المحافظ ووكلا المحافظة.



وحصل "الخليج 365" على بيان مظاهرة اليوم بتعز ، والتي جاء فيها بأن هذه المسيرة تأتي استمراراً لبرنامج الإحتجاج الشعبي المتواصل ضد الفساد والمفسدين في المحافظة حتى اقتلاعهم ومحاسبتهم وتغييرهم بقيادات ذات كفاءة تحقق تطلعات الناس و آمالهم وتنتصر لتضحياتهم .

وطالب الجميع أنهم نيستقبلون المساهمة في الكشف عن جوانب الفساد في كافة مؤسسات ومرافق الدولة المدنية والعسكرية ، ورفد ملفات الفساد بالمستندات والأدلة استعدادا لمرحلة المحاسبة ، وستقوم اللجنة بدراسة الملفات عبر مختصين وتشكيل فريق من المحامين لمسائلة المتورطين أمام الهيئات الرقابية والقضاء ، ونأمل من جميع المواطنين الأحرار وموظفي الدولة الشرفاء التنسيق والتواصل معنا لتحقيق اهداف الحملة .

واكد البيان باستمرار الاحتاج السلمي وتمثلت المطالبات الدستورية بالآتي..

١- إقالة قيادات السلطة المحلية والأمنية والعسكرية في المحافظة الثابت فشلهم خلال فترة توليهم مسؤولية إدارة المحافظة في الحياة المدنية والعسكرية، والتحقيق مع من يثبت تورطه بالفساد وإحالته للقضاء.

٢- إلغاء المحاصصة الحزبية وتقاسم الوظيفة العامة وإقالة ممثلي الأحزاب في السلطة واستبدالهم بالكفاءات .

٣- تفعيل الموسسات الخدمية كاملة وإعادة تأهيلها وتمكينها من تقديم الخدمة للمواطنين بكفاءة، وتفعيل الرقابة على ادائها .

٤- تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومؤسسة القضاء ، والنيابة العسكرية ، ودوائر الرقابة والتفتيش في الأمن والجيش.

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٥- صرف رواتب الموظفين العاملين في جميع القطاعات والمؤسسات والمرافق العامة ، سواء القاطنين داخل المدينة أو النازحين بصورة عاجلة .

٦_ المعالجة الجذرية والكاملة لحقوق الجرحى وتعويض كل من تضرر بسبب تأخير علاجهم .

٧- إعادة النظر في كافة القرارات الإدارية والتعيينات والعقود الصادرة من السلطة المحلية بكافة مكاتبها التنفيذية خلال السنوات الماضية .

صادر عن اللجنة التنظيمية

السبت 2 نوفمبر 2019