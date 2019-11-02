انتقالي حضرموت يتفقد جرحى القوات الجنوبية في مستشفى ابن سيناء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

زار عقيل محمد العطاس، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، والدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر، رئيس القيادة المحلية للمجلس بحضرموت، جرحى القوات الجنوبية، من منتسبي الحزام الأمني والمقاومة الجنوبية، الذين أصيبوا في معركة الأمس، وهم يتصدون لمليشيات الإصلاح الإرهابية في مدينة أحور ، والذين يتلقون العلاج بمستشفى ابن سيناء بالمكلا.



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وثمن العطاس وبن الشيخ أبوبكر بالتضحيات الكبيرة التي بذلها أبطال الحزام الأمني والمقاومة الجنوبية بأبين وتضحياتهم الكبيرة التي أدت إلى إفشال مؤامرة الإخوان، الذين حاولوا غزو أحور ، وردتهم على أعقابهم خاسئين.

مؤكدين أن شعب الجنوب يقدّر كثيرا التضحيات الكبيرة التي يقدمها أبطال جيشنا الجنوبي ومقاومتنا الباسلة، و التي روت وما زالت تروي شجرة الحرية والكرامة والعزة، وبفضلها ، بإذن الله، سينتصر الجنوب ، وسيحقق شعبه هدفه في التحرر والاستقلال .

واطّلع العطاس وبن الشيخ أبوبكر من المسؤولين في المستشفى على الوضع الصحي للجرحى، حاثين الطاقم الطبي على إيلائهم كامل الرعاية الطبية، ومتمنين لهم الشفاء العاجل .