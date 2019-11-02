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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انتقالي حضرموت ينعي الدكتور باسعد "بيان" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019
الخليج 365 - المكـلا
نعت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة حضرموت رحيل الدكتور علي محمد باسعد عضو الجمعية الوطنية ، وأحد الكوادر التعليمية لجامعة حضرموت الذي وافاه الأجل بمدينة المكلا ، مساء أمس الجمعة.
فيما يلي نص بيان النعي:
(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم.
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ، وبمشاعر الحزن العميق والتأثر البالغ، تنعي القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت ، الدكتور علي محمد باسعد عضو الجمعية الوطنية ، وأحد الكوادر التعليمية لجامعة حضرموت الذي وافاه الأجل بمدينة المكلا ، مساء أمس الجمعة ، وسيوارى جثمانه الطاهر الثرى ، عقب الصلاة عليه بعد صلاة العصر بجامع الروضة ، في مقبرة يعقوب بالمكلا .
وفي هذا المقام ، لايسعنا إلا أن نشارك أسرته حزنها وألمها، مبتهلين إلى المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه وكل محبيه الصبر والسلوان معبرين لهم عن عميق مواساتنا وصادق تعازينا القلبية، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ..إنا لله وإنا إليه راجعون.
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