منح الدكتوراة الفخرية للمهندس خليل النوبي من جامعة بايردج النرويجية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019

الخليج 365

منحت جامعة بايردج النرويجية للبحوث والدراسات الإنسانية "أوسلو"، الدكتوراة الفخرية للمنهدس خليل النوبي، في حفل بهيج مساء يوم الجمعة، بدولة الإمارات العربية المتحدة.



جاء ذلك على هامش أعمال الملتقى الثاني للمنظمة الدولية للعدالة والسلام، لرواد الأعمال التطوعية والإنسانية والخيرية، الذي اقامته المنظمة النرويجية للعدالة والسلام "أوسلو" والذي حضره جميع سفراء النوايا الحسنة للمنظمة في الوطن العربي، للإطلاع على الأعمال والمشاريع التي كُلف بها سفراء النوايا الحسنة، وتكريمهم على جهودهم المبذولة في الفترة السابقة.

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وتقدم م. النوبي بجزيل الشكر والتقدير للجامعة بايردج للبحوث والدراسات الإنسانية "أوسلو" المملكة النرويجية، على منحه الدكتوراة الفخرية، وللمنظمة النرويجية للعدالة والسلام "أوسلو"، على تكريمه من افضل السفراء الذين قاموا بعديد من الأعمال النوعية الإنسانية، وكذلك على الدعوة الكريمة وحسن الضيافة.

وأكد م. النوبي أنه تم توقيع بروتوكول، بين المنظمة النرويجية، وم.خليل النوبي، ممثلا عن مؤسسة شباب السلام للتطوع والتنمية والإبداع لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية الشبابية وعقد عدد من الدورات التأهيلية في محافظة حضرموت.

حضر التكريم، الاميرة دعاء بنت محمد آل سعود الشيخ راكان الصباح، الدكتور طارق عناني الأمين العام للمنظمة النرويجية، والدكتورة عبير الحسيني، عضو البرلمان العراقي، والدكتورة غاده عضو النواب المصري، وعديد من رموز السلام في الدول العربية والأوروبية، وأمراء وشيوخ وكوكبه من رجال الأعمال والسفراء ورؤساء الاتحادات والجاليات العربية في الدول العربية والأوروبية.