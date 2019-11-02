شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تأهيل أهم الشوارع الحيوية بمدينة المكلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019 الخليج 365 - المكـلا بدأت شركة بادخن للمقاولات، في تأهيل واحد من أقدم و أهم الشوارع الرابطة بين منطقة شرق و غرب مدينة المكلا العاصمة الإدارية و الاقتصادية لمحافظة حضرموت.

Advertisements وتشمل الصيانة، تأهيل الشارع الرابط جسر الصيني بمنطقة امبيخة التجارية و السكنية. وهذا الممر سيسمح بسلاسة تدفق المركبات بين أحياء المدينة المزدحمة. ويأتي هذا العمل الدؤوب للاعادة اعمار شوارع المكلا التي أصبحت محفرة بسبب نقص الصيانة.

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