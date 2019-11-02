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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحث الجنائي يضبط عصابة تقوم بسرقة الدراجات النارية بالمهرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019
الخليج 365 - المهرة
ألقت أجهزة البحث الجنائي اليوم، القبض على عصابة تقوم بسرقة الدراجات النارية وتقوم بالتنقل بين مديريات المهرة والمحافظات الأخرى.
وأفاد مصدر أمني أن العصابة مكونة من أربعة أشخاص تمتهن السرقة والأحتيال على المواطنين ،وتم القبض عليهم وجاري التحقيق معهم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وسيتم التحفظ عليهم واحالتهم إلى النيابة .
واضاف المصدر أن العصابة اعترفت أثناء التحقيق معهم بسرقة عدد من الدراجات النارية وتم القبض عليهم بعد تحريات ومتابعة حثيثة من قبل الأجهزة الأمنية بالمحافظة .
وتأتي عملية القبض على العصابة بعد تلقي الأجهزة الأمنية شكاوى وبلاغات من مجموعة من المواطنين بالمحافظة.
الجدير بالذكر إن الأجهزة الأمنية بالمحافظة ألقت القبض على عصابتين منضمة تقوم بالسرقة في مديرية الغيضة في الشهر المنصرم.
وحققت الأجهزة الأمنية نجاحات كبير في سبيل استتباب الأمن وتطبيق النظام والقانون بعد تلقي أفراد البحث الجنائي دورات تأهيلية بالتنسيق مع سلطنة عمان الشقيقة.
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