وكيل وادي حضرموت يبحث مع رئيس الوزراء عدد من المشاريع الخدمية الهامة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019

الخليج 365 - الرياض

في اطار زيارته الحالية للعاصمة السعودية الرياض ، التقى وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء عصام حبريش الكثيري بدولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك سعيد



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و اطلع وكيل وادي حضرموت رئيس الوزراء على جهود ونشاط السلطة المحلية بوادي حضرموت المستمر في سبيل استقرار الخدمات الأساسية و سير العمل في تنفيذ مشاريع التنمية و ابرز الاحتياجات الملحة في قطاعات الكهرباء و الامن و الخدمات الاساسية الاخرى

و اشاد دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك سعيد بجهود السلطة المحلية بوادي حضرموت و الحالة المتميزة التي حافظت عليها السلطات المحلية في استقرار الخدمات الأساسية و الاستفادة من الموارد المتاحة مشيرا الى الحكومة تولي مدن وادي حضرموت اهتماما خاصا انطلاقا من توجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي موكدا ان الحكومة ستواصل العمل على تطوير قطاعات الخدمات الأساسية بما يسهم في تعزيز العمل المؤسسي و التنموي

بدوره عبر الاستاذ عصام حبريش الكثيري عن شكره لدولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك لاهتمامه و دعمه المتواصل لوادي حضرموت و الصحراء مطلعا رئيس الوزراء على العمل الجاري في تنفيذ ٦٠ مشروعا تنمويا و كذا المشاريع الجديدة التي تم انزال مناقصتها و كذا عدد من المشاريع الاستراتيجية في الكهرباء و التي تتطلب اعتمادات حكومية مباشرة