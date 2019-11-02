عـــــاجل : السعودية ترعب كل الوفدين في المملكة وتقرر ترحيل مليون وافد لهذه الاسباب

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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الداخلية السعودية، عن ترحيل نحو مليون وافد، خلال الحملات الميدانية المشتركة، التي تشنها لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، وأمن الحدود في جميع مناطق المملكة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان على موقعها الرسمي، إن عدد مخالفي نظام العمل والإقامة، الذين تم ضبطهم، منذ بدء الحملة الأمنية المشتركة، في كافة مناطق المملكة، تجاوز الـ 4 ملايين مخالف رُحّل منهم مليون وافد.

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وأوضحت أن من بين تلك الحصيلة 3 ملايين و209 آلاف و68 مخالفًا لنظام الإقامة، و631 ألفًا و628 مخالفًا لنظام العمل، و265 ألفًا و523 مخالفًا لنظام أمن الحدود.

وأشارت إلى أنه بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 4643 شخصًا.

وطبقًا للبيان بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 1658 مواطنًا، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 1628 منهم وإخلاء سبيلهم.

وتابعت بأن الجهات المختصة تستكمل تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 30 سعوديًّا، بينما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًّا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 15216 وافدًا مخالفًا، منهم 13337 رجلًا، و1879 امرأة.

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