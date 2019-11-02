- 1/2
- 2/2
جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض
كشفت مصادر اعلامية موالية للعدوان السعودي، عن قائمة سوداء تعدها حكومة المرتزقة لكبار المسؤولين في الحكومة الذين يتلقون الدعم المباشر من الامارات.
وقالت المصادر أن القائمة تضم وزراء ووكلاء ومحافظي محافظات وعلى رأسهم وزير الداخلية في حكومة المرتزقة احمد الميسري، ووزير النقل صالح الجبواني ومعمر الإرياني وزير الاعلام، واللواء عبدالغني جميل وزير الدولة، ووزير الخارجية محمد الحضرمي.
كما ضمت القائمة كلا من محافظ شبوة في حكومتهم محمد بن عديو، ومحافظ سقطرى رمزي محروس، ومحافظ أبين أبو بكر حسين، ومستشار وزير الإعلام مختار الرحبي وغيرهم من المسؤولين.
كانت هذه تفاصيل خبر حكومة المرتزقة تكشف النقاب عن قائمة سوداء بالمرتزقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.