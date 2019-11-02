حكومة المرتزقة تكشف النقاب عن قائمة سوداء بالمرتزقة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض

كشفت مصادر اعلامية موالية للعدوان السعودي، عن قائمة سوداء تعدها حكومة المرتزقة لكبار المسؤولين في الحكومة الذين يتلقون الدعم المباشر من الامارات.

وقالت المصادر أن القائمة تضم وزراء ووكلاء ومحافظي محافظات وعلى رأسهم وزير الداخلية في حكومة المرتزقة احمد الميسري، ووزير النقل صالح الجبواني ومعمر الإرياني وزير الاعلام، واللواء عبدالغني جميل وزير الدولة، ووزير الخارجية محمد الحضرمي.

كما ضمت القائمة كلا من محافظ شبوة في حكومتهم محمد بن عديو، ومحافظ سقطرى رمزي محروس، ومحافظ أبين أبو بكر حسين، ومستشار وزير الإعلام مختار الرحبي وغيرهم من المسؤولين.