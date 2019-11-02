الإعلان عن مجلس ادارة جديدة بفرع إتحاد الطب الرياضي بوادي حضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019 الخليج 365 - سيئون أعلن عن قرار إداري رقم ( 33 ) لعام 2019م بشان إعادة تشكيل مجلس ادارة فرع إتحاد الطب الرياضي بوادي حضرموت

بموجبه و على ضوء تعثر نشاط و عمل مجلس إدراة الفرع ولأهمية عمل الفرع وإرتباطه المباشر بالأنشطة الرياضي التي تقام في مختلف الألعاب على صعيد وادي حضرموت ، و وفقاً والنظام الاساسي للإتحادات الرياصية و فروعها بالمحافظات ، ولما تقتضيه مصلحة العمل الإداري والتنظيمي للفرع. قــرر : تعتين التالية اسمائهم ومناصبهم قرين كل إسم كمجلس إدارة فرع الطب الرياضي بوادي حضرموت وهم : 1) د/ عبدالله أحمد العيدروس رئيســا 2) د/ ابوبكر شيخ محمد الحبشي أمين عــام Advertisements 3) زكي مبارك الزبيري مشرف فني 4) رشيد عبد الصومالي مسؤول مـالي 5) عاطف أحمد حسان عضــواً يتحمل مجلس إدارة الفرع الجديد تسيير أعمال الفرع والمهام الطبية اثناء سير المسابقات الرياضي على صعيد وادي حضرموت. على جميع الهيئات الرياضية والشبابية التابعة لوزارة الشباب و الرياضة تقديم العون والمساعدة لمجلس الإدراة الجديد للقيام بتأدية مهامهم بالشكل المطلوب من خلال التواصل اثناء تنظيم المسابقات الرياضيه لضمان تواجد السعف الطبي في جميع المسابقات الرياضية. يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر عبر وسائل الإعلام المتاحة ويعمم لجهات الاختصاص.

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