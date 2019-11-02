شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تفكيك لغم دبابات شمال عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019

الخليج 365

قالت عمليات قوات الحزام الأمني في محافظة لحج، أنها تمكنت من تفكيك لغم دبابات تم العثور عليه في الخط الرابط ما بين مدخل المدينة الخضراء وخط اللحوم، شمال العاصمة عدن.



وذكر البلاغ الصادر عن العمليات، أنه فور تلقي البلاغ باشرت قوات الحزام الأمني قطاع الخضراء، بالنزول الى المكان المحدد و تفكيك اللغم.

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وأضاف اللغم تم وضعه في داخل برميل يحتوي على مادة "الزفت" .

ورجّح خبراء الألغام والمتفجرات بإن اللغم قد يعود الى حرب 2015 مع المليشيات الحوثية