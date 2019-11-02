شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصادر لـ"اليمن العربي": مليشيا الحوثي تعدم أحد الشباب رميآ بالرصاص لهذا السبب! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019 الشحات غريب كشفت مصادر موثوقة عن قيام المليشيات الحوثية بإعدام أحد الشباب من أهالي الشامرية بالضالع رميآ بالرصاص بسبب رفضة للقتال معهم.

وقال المصدر وفقا لما ذكره الإعلامي مرزوق الصيادي لــ "الخليج 365" في تصريحات خاصة بأن الشاب من أهالي منطقة الشامرية التي مازالت تحت سيطرة المليشيات شمال غرب قعطبه ويبلغ من العمر ٢١ عامآ. Advertisements يذكر أن القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني احطبا هجوما عنيفا لمليشيات الحوثي غربي محافظة الضالع جنوبي اليمن. وكانت القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني فرضت سيطرتها على منطقة الفاخر مطلع أكتوبر الماضي, ومن ذلك الحين تحاول الميليشيات استعادتها لكنها تفشل في كل مرة.

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